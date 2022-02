Node client for the Drone API

Example

const drone = require ( 'drone-node' ) const client = new drone.Client({ url : 'https://drone.example.com' , token : 'SoMeToKeN' }) client.getRepos().then( ( res ) => { console .log(res) }).catch( ( reason ) => { console .error(reason) })

Many functions are available, please read the source and jsdoc comments at lib/index.js.

Contributing

Fork -> Patch -> Test -> Push -> Pull Request

License

Apache-2.0

