vue drag tree table

IE10+/Chrome/firefox

请更新到 2.0.8 及以上版本

基于vue实现的可以拖拽排序的树形表格

支持拖拽排序、固定头、拖拽改变行宽,checkbox多选、自定义单元格内容、设置行的背景色、动态控制某些行是否可以拖拽等等....

安装

npm

npm i drag-tree-table --save-dev

script

<script src="./dist/dtree-table.js"></script>

使用方式

< template > < div id = "app" > < dragTreeTable :data = "treeData" :onDrag = "onTreeDataChange" fixed border > </ dragTreeTable > </ div > </ template > < script > import dragTreeTable from "drag-tree-table" ; export default { name : "app" , data() { return { treeData : { columns : [...], lists : [...] } }; }, components : { dragTreeTable }, methods : { onTreeDataChange(list) { this .treeData.lists = list; } }, }; </ script > ## 如何使用 --- ### 安装 ```shell npm install --save drag-tree-table

使用

< template > < dragTreeTable :data = "treeData" :onDrag = "onTreeDataChange" > </ dragTreeTable > </ template > < script > import dragTreeTable from "drag-tree-table" ; export default { name : "app" , data() { return { treeData : { columns : [], lists : [] } }; }, components : { dragTreeTable }, methods : { onTreeDataChange(list) { this .treeData.lists = list; } } }; </ script >

全局方法

组件目前提供了如下方法

方法 参数 描述 DelById id 删除ID对应的行,返回删除后的数据,需要手动更新数据e ZipAll 无 全部折叠 OpenAll 无 全部打开 GetLevelById id 根据ID获取当前行的层级level

具体使用方式可以点击上面超链,查看具体demo

参数配置

data: 表格数据源

onDrag: 拖拽动作完成后触发

isdraggable: 是否开启拖拽 beforeDragOver: 动态控制当前行是否可以拖拽,及被拖拽进入的行是否允许插入 以上四个参数为动态参数

示例:

< dragTreeTable :data = "treeData" :onDrag = "onTreeDataChange" :isdraggable = "false" > </ dragTreeTable >

下面所有参数为静态参数,直接添加即可

示例:

< dragTreeTable :data = "treeData" :onDrag = "onTreeDataChange" border fixed > </ dragTreeTable >

fixed:固定表头

height: 设置表格高度

border: 显示边框

resize: 支持表格宽度调整

onlySameLevelCanDrag: 禁止拖拽改变层级

hightRowChange: 高亮显示被拖拽的行

columns:[] // 表头配置参数

lists: [] // 表格数据

custom_field: {} // 自定义字段的配置(非必需)

columns 表头

参数 必填项 默认值 可选值 描述 type 否 null 'default', 'selection', 'actions', 'checkbox' title 是 String 表格标题 field 是 String 单元格内容取值使用 width 否 Number 单元格宽度 align 否 left left,center,right 单元格对齐方式 flex 否 Number 自动填充空余区域,遵循CSS的flex布局 formatter 否 Function 自定义单元格显示内容,参数为当前行数据

columns数据事例

[ { type : 'selection' , title : '菜单名称' , field : 'name' , width : 200 , align : 'center' , formatter : ( item ) => { return '<a>' +item.name+ '</a>' } }, { type : 'checkbox' , isContainChildren : true , onChange : this .onCheck, title : '链接' , field : 'url' , width : 200 , align : 'center' }, { title : '操作' , type : 'action' , width : 350 , align : 'center' , actions : [ { text : '查看角色' , onclick : ( item ) => { console .log(item) }, formatter : ( item ) => { return '<i>查看角色</i>' } }, { text : '编辑' , onclick : ( item ) => { console .log(item) }, formatter : ( item ) => { return '<i>编辑</i>' } } ] }, ]

lists 数据体

参数 参数类型 描述 id String 唯一标志 parent_id String 父节点ID order Number 排序,0开始,onDrag后order会重置 name String 默认显示内容 open Boolean(非必须) true展开,false收起(默认收起) lists Array 子节点 isShowCheckbox Boolean 控制CheckBox列某些行是否显示CheckBox backgroundColor web color 行的背景色

lists示例数据

[ { "id" : 40 , "parent_id" : 0 , "order" : 0 , "name" : "动物类" , "uri" : "/masd/ds" , "open" : true , "lists" :[] },{ "id" : 5 , "parent_id" : 0 , "order" : 1 , "name" : "昆虫类" , "uri" : "/masd/ds" , "open" : true , "isShowCheckbox" : false , '如果设置了type=checkbox,但是想控制某些行不显示CheckBox,可以用此属性' "lists" :[ { "id" : 12 , "parent_id" : 5 , "open" : true , "order" : 0 , "name" : "蚂蚁" , "uri" : "/masd/ds" , "lists" :[] } ] }, { "id" : 19 , "parent_id" : 0 , "order" : 2 , "name" : "植物类" , "uri" : "/masd/ds" , "open" : true , "lists" :[] } ]

custom_field 自定义字段

可以指定组件字段的默认取值,没必要完全按照我定的字段名字 支持自定义设置的字段有 id、order、lists、parent_id ,

custom_field : { id : 'id' , order : 'sort' , lists : 'children' , parent_id : 'parent_id' }

更新日志-CHANGELOG