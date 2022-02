Combine multiple Draft's decorators into one.

Installation

npm install draft-js-multidecorators

Usage

var Draft = require ( 'draft-js' ); var MultiDecorator = require ( 'draft-js-multidecorators' ); var decorator = new MultiDecorator([ new SomeCustomDecorator(), new Draft.CompositeDecorator([ ... ]) ]); var editorState = Draft.EditorState.createEmpty(decorator)

See also

You can use SimpleDecorator to easily build decorators.