Progress bar plugin for download

Install

$ npm install

Usage

var Download = require ( 'download' ); var downloadStatus = require ( 'download-status' ); var download = new Download({ extract : true , strip : 1 }) .get( 'http://example.com/file.zip' ) .dest( 'dest' ) .use(downloadStatus()) .run();

API

Pass in options to customize the look of the progress bar.

License

MIT © Kevin Mårtensson