JavaScript implementation of Double-Array trie.

Usage

Build

Node.js example

var doublearray = require('./doublearray.js'); var words = [ { k: 'a' , v: 1 }, { k: 'abc' , v: 2 }, { k: '奈良' , v: 3 }, { k: '奈良先端' , v: 4 }, { k: '奈良先端科学技術大学院大学' , v: 5 } ]; var trie = doublearray.builder().build(words);

Browser example

var words = [ { k: 'a' , v: 1 }, { k: 'abc' , v: 2 }, { k: '奈良' , v: 3 }, { k: '奈良先端' , v: 4 }, { k: '奈良先端科学技術大学院大学' , v: 5 } ]; var trie = doublearray.builder().build(words);

Method chaining

var trie = doublearray .builder() .append( 'a' , 1 ) .append( 'abc' , 2 ) .append( '奈良' , 3 ) .append( '奈良先端' , 4 ) .append( '奈良先端科学技術大学院大学' , 5 ) .build();

Search

trie.contain('a'); // -> true trie.lookup('abc'); // -> 2 trie.commonPrefixSearch('奈良先端科学技術大学院大学'); // -> [ { v: 3 , k: '奈良' }, // { v: 4 , k: '奈良先端' }, // { v: 5 , k: '奈良先端科学技術大学院大学' } ]

Load

Get BASE or CHECK buffer as Int32Array of typed array

var base_buffer = trie.bc.getBaseBuffer(); var check_buffer = trie.bc.getCheckBuffer();

Load and create a new DoubleArray object from original buffers

var loaded_trie = doublearray.load(base_buffer, check_buffer);

Copyright and license

Copyright (c) 2014 Takuya Asano All Rights Reserved.

This software is released under the MIT License. See LICENSE.txt