Double metaphone algorithm.

Install

This package is ESM only: Node 12+ is needed to use it and it must be import ed instead of require d.

npm:

npm install double-metaphone

API

This package exports the following identifiers: doubleMetaphone . There is no default export.

import {doubleMetaphone} from 'double-metaphone' doubleMetaphone( 'michael' ) doubleMetaphone( 'crevalle' ) doubleMetaphone( 'Filipowitz' ) doubleMetaphone( 'Xavier' ) doubleMetaphone( 'delicious' ) doubleMetaphone( 'acceptingness' ) doubleMetaphone( 'allegrettos' )

With stemmer:

import {doubleMetaphone} from 'double-metaphone' import {stemmer} from 'stemmer' doubleMetaphone(stemmer( 'acceptingness' )) doubleMetaphone(stemmer( 'allegrettos' ))

CLI

Usage: double-metaphone [options] <words...> Double Metaphone algorithm Options: -h, --help output usage information -v, --version output version number Usage: # output phonetics $ double-metaphone michael # MKL MXL # output phonetics from stdin $ echo 'Xavier' | double-metaphone # SF SFR # with stemmer $ echo 'acceptingness' | stemmer | double-metaphone # AKSPTNK AKSPTNK

Related

metaphone — Fast Metaphone implementation

— Fast Metaphone implementation soundex-code — Fast Soundex implementation

— Fast Soundex implementation stemmer — Porter Stemmer algorithm

— Porter Stemmer algorithm dice-coefficient — Sørensen–Dice coefficient

— Sørensen–Dice coefficient levenshtein-edit-distance — Levenshtein edit distance

— Levenshtein edit distance syllable — Syllable count in an English word

License

MIT © Titus Wormer