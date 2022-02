简洁优雅的豆瓣电台命令行版,基于 Node.js。

[WIP] 目前 master 分支正在使用 ES6 重写,处于不稳定状态,新用户请使用 npm 中的最后一个稳定版本.

功能特性

支持歌曲加心

支持私人电台、红心电台

支持离线播放本地电台

支持 PRO 用户高码率歌曲

支持滚动歌词显示

支持部分 ID3 信息补全

支持HTTP代理

如何安装

从 NPM 中安装稳定的版本:

$ [sudo] npm install douban.fm -g

更推荐使用 cnpm 镜像源加速安装

$ [sudo] npm install douban.fm -g \ --disturl=http://dist.u.qiniudn.com \ --registry=http://r.cnpmjs.org

从 Git 仓库中安装最新的开发版本:

$ [sudo] npm install git://github.com/turingou/douban.fm.git -g \ --disturl=http://dist.u.qiniudn.com \ --registry=http://r.cnpmjs.org

模块依赖

由于需要使用到 speaker 等模块,安装时需要编译文件,对安装环境有一定要求。 推荐在 Mac OSX 下使用,在安装之前或安装遇到问题时,确保以下依赖状态正常:

Linux & Mac OSX

安装了 Python 2.x 并配置好环境变量

2.x 并配置好环境变量 安装了 Node-gyp 编译工具

编译工具 安装了 xcode ,或已安装 xcodebuild 工具和 command line tools 工具集

,或已安装 工具和 工具集 曾经安装过 xcode 并已同意用户协议,确保更新 xcode 版本后同意过用户协议

并已同意用户协议,确保更新 版本后同意过用户协议 非 Mac OSX 用户需要检查 node-speaker 模块的外部依赖情况,详见 node-speaker 文档,按照你使用的操作系统安装相应外部依赖

模块的外部依赖情况,详见 node-speaker 文档,按照你使用的操作系统安装相应外部依赖 确保权限一致。如果没有使用 sudo 则尝试使用 sudo 安装

各种 Linux 发行版外部依赖问题,先确认是否安装了 libasound2 ,如果没有,尝试 sudo apt-get install libasound2-dev ,fedora 下 yum install alsa-lib-devel

Windows

安装的时候都用默认的下一步吧,保险起见再重启一下电脑。现在,你的 Windows 系统就可以安装带有 c++ addons 的 Node.js 模块了。

如果遇到无法解决的问题,请到 issue 板块先检索是否有人遇到相同的错误,或者直接发帖求助。

使用方法

开启命令行豆瓣电台:

$ douban.fm

收听私人频道需要设置账户信息。账户信息、配置文件将会保存在 ~/.douban.fm.profile.json ( >= 0.1.2 版本后) 歌曲将会默认保存在 ~/douban.fm 目录下,当然你也可以通过配置自定义歌曲保存的目录。

使用配置向导,配置豆瓣电台账户信息、下载目录路径以及使用更多特性功能:

$ douban.fm config

菜单快捷键列表

在相应的命令行菜单中,按下以下快捷键,可以在收听豆瓣电台的过程中,标注自己喜欢的红心歌曲, 跳转到专辑的介绍页面,或者分享这首歌曲到你的新浪微博。

[return] - > 播放另一个频道,或者重新播放当前频道 (PLAY) [backspace] - > 停止播放当前歌曲或频道 (DELETE) [n] - > 本频道列表的下一首歌曲 (NEXT) [l] - > 添加到红心列表或者删除红心 (LOVE) [s] - > 分享当前歌曲到新浪微博 (SHARE) [r] - > 开启或关闭歌词,默认关闭歌词显示 (LRC) [g] - > 跳转到当前播放歌曲的专辑页面 (GOTO) [q] - > 退出豆瓣电台 (QUIT)

如果你忘了快捷键设置,可以打开配置向导,查看帮助菜单,或者:

$ douban.fm help

支持 Pro 用户高码率音乐

支持 pro 用户收听高码率 mp3,pro 用户默认会先寻找 192kbps 的歌曲播放,非 pro 用户不受影响。 在同样的网络情况下,收听高码率的电台可能意味着加载资源的速度更慢,但是目前豆瓣电台命令行版还不支持随时自定义码率。

歌词显示

豆瓣电台命令行版 >= 0.1.2 版本支持显示歌词功能,这个功能尚在调试中,歌词可能无法与音乐精确匹配,歌词显示默认关闭,可以使用快捷键 R 开启,开启后在下一首歌曲播放时将会加载歌词。

本地电台

豆瓣电台命令行版 >= 0.1.2 版本支持本地电台功能,这意味着在离线情况下,或者网络不佳,通信失败的情况下,豆瓣电台命令行版会自动切换到本地电台进行播放,方便您在旅行时使用豆瓣电台。

ID3 信息补全

豆瓣电台命令行版 >= 0.1.2 版本支持本地 ID3 信息补全,方便用户同步到 iTunes 等播放软件。目前暂不支持为歌曲添加封面。此功能需要外部依赖 ffmpeg 使用前确保已经安装 ffmpeg command-line tool 或 libav fork

HTTP代理

支持HTTP代理设置,代理格式为 http://IP_ADDRESS:PORT 。

范例代码

豆瓣电台 SDK 已迁移到 douban-sdk 模块,请参考此模块接口文档使用,如需更多使用范例,可以参考本项目下的 ./libs/sdk.js 文件。

致谢

豆瓣电台命令行版作为一款开源命令行播放器,有你们的参与才能日趋完善:

感谢 ZoomQuiet 不遗余力地试用和建议。

感谢 zhuangya 改良了配置账户的操作 #32

感谢 anson0370 解决了退出后光标消失的 bug #53

感谢 youxiachai 增加了对 windows 的分享支持 #54

感谢 buhe 增加显示歌词的功能 #58

感谢 JacksonTian 改善了 player 模块 #2

模块 #2 感谢 stormluke 为 term-list-enhanced 模块添加了滚动功能

单元测试 (Mocha)

$ git clone https://github.com/turingou/douban.fm.git $ cd douban.fm $ npm install --disturl=http://dist.u.qiniudn.com --registry=http://r.cnpmjs.org $ npm test

