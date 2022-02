Dottie helps you easily (and without sacrificing too much performance) look up and play with nested keys in objects, without them throwing up in your face.

Install

npm install dottie

Usage

For detailed usage, check source or tests.

Get value

Gets nested value, or undefined if unreachable, or a default value if passed.

var values = { some : { nested : { key : 'foobar' ; } }, 'some.dot.included' : { key : 'barfoo' } } dottie.get(values, 'some.nested.key' ); dottie.get(values, 'some.undefined.key' ); dottie.get(values, 'some.undefined.key' , 'defaultval' ); dottie.get(values, [ 'some.dot.included' , 'key' ]);

Note: lodash.get() also works fine for this

Set value

Sets nested value, creates nested structure if needed

dottie.set(values, 'some.nested.value' , someValue); dottie.set(values, [ 'some.dot.included' , 'value' ], someValue); dottie.set(values, 'some.nested.object' , someValue, { force : true });

Transform object

Transform object from keys with dottie notation to nested objects

var values = { 'user.name' : 'Gummy Bear' , 'user.email' : 'gummybear@candymountain.com' , 'user.professional.title' : 'King' , 'user.professional.employer' : 'Candy Mountain' }; var transformed = dottie.transform(values);

With a custom delimiter

var values = { 'user_name' : 'Mick Hansen' , 'user_email' : 'maker@mhansen.io' }; var transformed = dottie.transform(values, { delimiter : '_' });

Get paths in object

var object = { a : 1 , b : { c : 2 , d : { e : 3 } } }; dottie.paths(object);

Performance

0.3.1 and up ships with dottie.memoizePath: true by default, if this causes any bugs, please try setting it to false

License

MIT