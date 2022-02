dotprop

Get property by dot notation. A short and dependable implementation.

var getProp = require ( 'dotprop' ); getProp({ a : { b : { c : 1 }} }, 'a.b.c' ) getProp([ 1 , 2 , 3 ], 2 ) getProp({}, 'a.b' ) getProp({ a : { b : { c : 1 }} }, [ 'a' , 'b' , 'c' ]) getProp({ a : { 'b.c' : 1 }}, [ 'a' , 'b.c' ])

