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doric

by doric-pub
0.10.2 (see all)

Doric is a cross-platform development framework for Android & iOS & Web & Qt

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242

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164

Maintenance

Last Commit

25d ago

Contributors

12

Package

Dependencies

2

License

Apache-2.0

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

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Readme

Doric

Doric是一套高性能的跨平台开发框架,使用TSX/TypeScript开发,一套代码可在不同平台展示出同样的页面.

特色

跨平台统一

Doric目前已支持Android、iOS、Qt、Web,可通过一套代码在各平台展示一致的前端页面.

高性能渲染

Doric渲染视图时使用原生组件,在API上遵循原生接口,在架构上采用脏值检测、局部更新等多种机制实现JS与原生间的高效通信,Doric页面的渲染及运行性能可真正达到与原生媲美.

轻量化,易扩展

Doric中遵循轻量化的原则,SDK提供核心能力及通用的视图组件和平台的原生能力模块,可以满足常用的需求. 同时,Doric中也提供了完备的插件机制,您可以通过注册插件来向Doric中提供视图组件或原生能力.

易上手,丰富的工具链

Doric提供脚手架工具doric-cli及开发调试工具Devkit,提供热重载、断点调试、性能瀑布图、节点查看器等多种工具,帮助开发者更方便快捷地开发页面,并进行分析调试.

快速使用

项目文档: https://doric.pub

示例代码

您可以通过下方代码体验Doric中的编写风格

声明式UI

您可以根据喜好,使用TypeScript或TSX语法书写布局. | TypeScript | TSX | | ---- | ---- | | | |

跨平台统一

下图为代码在Android及iOS应用上的运行截图 | Android | iOS | | ---- | ---- | | ! | |

常用插件库

DoricFs

提供平台中读写文件系统的能力(Android+iOS)

DoricWebSocket

提供WebSocket能力支持(Android+iOS)

DoricImagePicker

提供图片选择及拍照功能(Android+iOS)

DoricBarcodeScanner

提供扫码支持(Android+iOS)

DoricSQLite

提供SQLite数据库支持(Android+iOS)

License

Apache License 2.0

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