Proxy plugin for dora.

📢 本库已久未维护。如遇 API mock 问题,建议考虑 roadhog,支持类似的 mock 方案,更强大功能,更少 bug。

Usage

$ npm i dora dora-plugin-proxy -SD $ ./node_modules/.bin/dora --plugins proxy

Docs

参数

port

代理服务器端口号。

watchDirs

定义哪些目录下的规则定义可以实时刷新。

watchDelay

目录监听延迟,默认:300 毫秒。

规则定义

在项目目录新增 proxy.config.js 可定制 proxy 规则。

样例: