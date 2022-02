Gets dominant color of an image. ~10 times faster than color-thief because it uses plain old imagemagick instead of canvas.

Installation

npm install dominant-color

Example

var color = require ( 'dominant-color' ), imgPath = './path/to/your/image.jpg' color(imgPath, function ( err, color ) { console .log(color) }) color(imgPath, { format : 'rgb' }, function ( err, color ) { console .log(color) })

Options:

format - 'hex' or 'rgb', defaults to 'hex'

Alternatives

License

MIT