DOM helper library

Install

npm install dom-lib --save

Usage

import addClass from 'dom-lib/addClass' ;

API

Class

hasClass: ( node: Element, className: string ) => boolean ; addClass: ( node: Element, className: string ) => Element; removeClass: ( node: Element, className: string ) => Element; toggleClass: ( node: Element, className: string ) => Element;

Style

getStyle: ( node: Element, property: string ) => string ; getStyle: ( node: Element ) => Object ; removeStyle: ( node: Element, property: string ) => void ; removeStyle: ( node: Element, propertys: Array < string > ) => void ; addStyle: ( node: Element, property: string , value: string ) => void ; addStyle: ( node: Element, style: Object ) => void ;

Events

on: ( target: Element, eventName: string , listener: Function , capture: boolean = false ) => { off: Function ; }; off: ( target: Element, eventName: string , listener: Function , capture: boolean = false ) => void ;

Query

activeElement: () => Element; getHeight: ( node: Element, client: Element ) => number ; getWidth: ( node: Element, client: Element ) => number ; getOffset: ( node: Element ) => Object ; getOffsetParent: ( node: Element ) => Object ; getPosition: ( node: Element, offsetParent ) => Object ; getWindow: ( node: Element ) => String ; nodeName: ( node: Element ) => String ; ownerDocument: ( node: Element ) => Object ; ownerWindow: ( node: Element ) => Object ; contains: ( context: Element, node: Element ) => boolean ; scrollLeft: ( node: Element ) => number ; scrollTop: ( node: Element ) => number ; isFocusable: ( node: Element ) => boolean ;

Utils