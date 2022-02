DOM event binding and triggering

api

.on(element, name, fn [, useCapture])

Bind fn to be called when name is triggered on element .

var eve = require ( 'dom-events' ); var div = document .createElement( 'div' ); eve.on(div, 'click' , function ( ev ) { console .log(ev); });

.off(element, name, fn [, useCapture])

Remove fn from being called when name is triggered on element

var eve = require ( 'dom-events' ); var fn = function ( ev ) { console .log(ev); }; var div = document .createElement( 'div' ); eve.on(div, 'click' , fn); eve.off(div, 'click' , fn);

.once(element, name, fn [, useCapture])

Calls fn the first time the event happens and unsubcribes immediately.

.emit(element, name [, opts])

Force emit name on element .

var eve = require ( 'dom-events' ); var div = document .createElement( 'div' ); eve.on(div, 'click' , function ( ev ) { console .log(ev); }); eve.emit(div, 'click' ):

license

MIT