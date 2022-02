Computes the accessible name or description of a given DOM Element. https://w3c.github.io/accname/ implemented in JavaScript for testing.

$ yarn add dom-accessibility-api

import { computeAccessibleName, computeAccessibleDescription, } from "dom-accessibility-api" ;

I'm not an editor of any of the referenced specs (nor very experience with using them) so if you got any insights, something catches your eye please open an issue.

Supported environments

WARNING: Only active node versions are supported. Inactive node versions can stop working in a SemVer MINOR release.

ie 11 edge >= 14 firefox >= 52 chrome >= 49 safari >= 10 node 10.0

or check the published .browserslistrc

progress

Using https://github.com/web-platform-tests/wpt. Be sure to init submodules when cloning. See the test readme for more info about the test setup.

browser (Chrome)

153/159

jsdom

