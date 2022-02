Get popular dog names

The name lists are just JSON files and can be used anywhere.

Install

npm install dog-names

Usage

const dogNames = require ( 'dog-names' ); dogNames.femaleRandom();

API

Type: string[]

Top 100 female dog names sorted by popularity.

Type: string[]

Top 100 male dog names sorted by popularity.

Type: string[]

Top 200 dog names sorted by popularity.

Type: Function

Random female dog name.

Type: Function

Random male dog name.

Type: Function

Random dog name.

CLI

$ npm install

$ dog-names Get popular dog names Usage $ dog-names Options Examples $ dog-names Lucy $ dog-names Max Buddy …

