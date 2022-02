Docsify Table of Contents



docsify-toc

Note: I won't be adding features but feel free to add pull requests and if they work/pass tests I'll add them in.

To use

Add stylesheet

< link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/docsify-toc@1.0.0/dist/toc.css" >

Add JS

< script src = "https://unpkg.com/docsify-toc@1.0.0/dist/toc.js" > </ script >

Add settings

window .$docsify = { toc : { scope : '.markdown-section' , headings : 'h1, h2, h3, h4, h5, h6' , title : 'Table of Contents' , }, }

TODO