DKIM Signer

Sign RFC822 messages with DKIM. This module is extracted from mailcomposer.

Usage

var DKIMSign = require ( "dkim-signer" ).DKIMSign; var rfc822message = "Subject: test\r

\r

Hello world" ; var dkimOptions = { domainName : "müriaad-polüteism.info" , keySelector : "dkim" , privateKey : require ( "fs" ).readFileSync( "./test_private.pem" ) }; var signature = DKIMSign(rfc822message, dkimOptions); console .log(signature + "\r

" + rfc822message);

License

MIT