Disposable email domains

A collection of domains for disposable email services like 10MinuteMail and GuerrillaMail. Also, some 🛠 to make your life easier.

Use it to validate email addresses on sign up, or just to see how many real email addresses you have in your system.

Usage

list

A file containing a sorted list of domains, one per line.

curl https://raw.githubusercontent.com/disposable/disposable-email-domains/master/domains.txt

JSON array

A file containing a sorted array of domains, in JSON format.

curl https://raw.githubusercontent.com/disposable/disposable-email-domains/master/domains.json

javascript

Install the npm package disposable-email . Validate synchronously or with a callback.

npm i --save disposable-email

var disposable = require('disposable-email'); disposable.validate('gmail.com'); // true disposable.validate('foo@gmail.com'); // true disposable.validate('gmail.com', console.log); // undefined // null true

Go

import "github.com/disposable/disposable" if disposable.Domain("gmail.com") { panic("Uh oh!") }

To update the list of domains run .generate (requires python3 ), and optionally submit a PR.

$ ./.generate Fetched 5196 domains and 6593 hashes - 2000 domain(s) added - 75 domain(s) removed - 2010 hash(es) added - 76 hash(es) removed

Credits

CDN

Production: https://rawcdn.githack.com/disposable/disposable-email-domains/master/domains.json

Development: https://raw.githack.com/disposable/disposable-email-domains/master/domains.json

by: https://raw.githack.com/