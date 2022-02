Discordie

A Node.js module providing a set of interfaces to interact with Discord API.

Requires at least Node.js 4.0.0.

No native modules required to work with audio. Choose from precompiled (default) or node-opus (optional).

Join #node_discordie in Discord API.

Fully Implemented

Messaging

Role and channel permission management API

Member management API (kicking, banning, etc.)

Direct messages

Voice encoding, sending, decoding and receiving (audio streaming example: examples/encoderstream.js )

) Guild (server) and channel management API

Local user profile (username change, statuses, avatars)

Multiserver voice support

Example

var Discordie = require ( "discordie" ); var Events = Discordie.Events; var client = new Discordie(); client.connect({ token : "" }); client.Dispatcher.on(Events.GATEWAY_READY, e => { console .log( "Connected as: " + client.User.username); }); client.Dispatcher.on(Events.MESSAGE_CREATE, e => { if (e.message.content == "ping" ) e.message.channel.sendMessage( "pong" ); });

