Discord Together

🔩 Installation

$ npm install discord-together

$ npm install discord.js

Note: supports all versions of Discord.js

🔑 Features

Easy to use

Multiple server

Discord support

Lightweight

18+ games available

💻 Code example

This is a simple example of code using this package.

const Discord = require ( 'discord.js' ); const client = new Discord.Client({ intents : [Discord.Intents.FLAGS.GUILDS, Discord.Intents.FLAGS.GUILD_MESSAGES] }); const { DiscordTogether } = require ( 'discord-together' ); client.discordTogether = new DiscordTogether(client); client.on( 'messageCreate' , async message => { if (message.content === 'start' ) { if (message.member.voice.channel) { client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'sketchheads' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); }); }; }; }); client.login( 'your Discord bot token' );

🔧 Options

Youtube

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'youtube' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

You can also choose the development version of YouTube, use: youtubeDev .

Poker

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'poker' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Chess

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'chess' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Or Checkers in the Park

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'checkers' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

You can also choose the development version of chess, use: chessDev .

Betrayal

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'betrayal' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Fishington

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'fishing' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Letter Tile

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'lettertile' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Words Snack

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'wordsnack' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Doodle Crew

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'doodlecrew' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

SpellCast

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'spellcast' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Awkword

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'awkword' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Puttparty

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'puttparty' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Sketchheads

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'sketchheads' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

Ocho

client.discordTogether.createTogetherCode(message.member.voice.channel.id, 'ocho' ).then( async invite => { return message.channel.send( ` ${invite.code} ` ); });

📷 Image

Note: you have to click on the BLUE LINK, not the 'Play' button, in order to start the activity !

🌌 Example of bots made with Discord Together

🚀 Others

Thanks a lot to 3chospirits who made the typescript declaration file !

I would also like to thank all the amazing members of my server who are helping to make this project happen !

This package is under MIT license.

Note: This package is not affiliated with Discord Inc. or YouTube Inc.

If you have any problems, you can contact: RemyK#3876 . Discord server: Server Link

Github repository

Made with ❤ by RemyK