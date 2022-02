Easy to use !!

You want to develop a discord bot using the Discord.js library and you want to integrate nice images in Canvas? discord-canvas is made for you! You can create great welcome images, goodbye images and other fun images fully customizable using the many easy-to-use features!

Installation

$ npm install --save discord-canvas

Example GoodBye

const Canvas = require ( "discord-canvas" ), Discord = require ( "discord.js" ); const image = await new Canvas.Goodbye() .setUsername( "xixi52" ) .setDiscriminator( "0001" ) .setMemberCount( "140" ) .setGuildName( "Server DEV" ) .setAvatar( "https://www.site.com/avatar.jpg" ) .setColor( "border" , "#8015EA" ) .setColor( "username-box" , "#8015EA" ) .setColor( "discriminator-box" , "#8015EA" ) .setColor( "message-box" , "#8015EA" ) .setColor( "title" , "#8015EA" ) .setColor( "avatar" , "#8015EA" ) .setBackground( "https://site.com/background.jpg" ) .toAttachment(); const attachment = new Discord.Attachment(image.toBuffer(), "goodbye-image.png" ); message.channel.send(attachment);

Example RankCard

const Canvas = require ( "discord-canvas" ), Discord = require ( "discord.js" ); let image = await new canvas.RankCard() .setAddon( "xp" , false ) .setAddon( "rank" , false ) .setAvatar(message.author.avatarURL) .setLevel( 7 ) .setReputation( 450 ) .setRankName( "professional" ) .setUsername( "xixi52" ) .setBadge( 1 , "gold" ) .setBadge( 3 , "diamond" ) .setBadge( 5 , "silver" ) .setBadge( 6 , "bronze" ) .setBackground( "https://www.site.com/background.jpg" ) .toAttachment(); let attachment = new MessageAttachment(image.toBuffer(), "rank-card.png" ); message.channel.send(attachment)

Example Fortnite Shop

const Canvas = require ( "discord-canvas" ), Discord = require ( "discord.js" ); const image = await shop .setToken( "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" ) .toAttachment(); let attachment = new Discord.Attachment(image, "FortniteShop.png" ); message.channel.send(attachment);

Example Fortnite Stats

const canvas = require ( "discord-canvas" ), stats = new canvas.FortniteStats(); const user = "CBRG xixi52 YT" , platform = "pc" ; let image = await stats .setToken( "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" ) .setUser(user) .setPlatform(platform) .toAttachment(); if (platform !== "pc" && platform !== "xbl" && platform !== "psn" ) return message.channel.send( "Please enter a valid platform" ) if (!image) return message.channel.send( "User not found" ) let attachment = new Discord.Attachment(image.toBuffer(), "FortniteStats.png" ); message.channel.send(attachment);

Contributing

If you have a request for a new feature you can open an issue on Github. Pull requests are appreciated!

Credits

Made by xixi52 with ❤️

Thanks to Androz2091 for his help !