An extensible, styleable, & React-based controller library inspired by the venerable dat-gui.

The above was created with the following JSX:

import * as dg from 'dis-gui' ; ... <dg.GUI> <dg.Text label='Text' value='Hello world!'/> <dg.Number label='Number' value={65536}/> <dg.Number label='Range' value={512} min={-1024} max={1024} step={64}/> <dg.Checkbox label='Checkbox' checked={true}/> <dg.Select label='Select' options={['Option one', 'Option two', 'Option three']}/> <dg.Button label='Button'/> <dg.Folder label='Folder' expanded={true}> <dg.Text label='Text' value='Hello folder!'/> <dg.Number label='Number' value={2}/> <dg.Folder label='Subfolder' expanded={true}> <dg.Text label='Text' value='Hello subfolder!'/> <dg.Number label='Number' value={2}/> </dg.Folder> </dg.Folder> <dg.Color label='Color' expanded={true} red={0} green={128} blue={255}/> <dg.Gradient label='Gradient' expanded={true}/> </dg.GUI>

Demo

Try out the live demo.

Installation

npm install dis-gui

Note: dis-gui has peer dependencies react@^15.3.0 react-addons-update@^15.3.1 react-dom@^15.3.0

Events

The onChange event is fired when a control's value changes:

<dg.GUI> < dg.Text label = 'Text' value = 'Hello world!' onChange = {function(value) { console.log ( value )}} /> </ dg.GUI >

The onFinishChange event fires when the user performs some action that indicates that they are finished changing a value, like hitting enter or tabbing out of a text or number field, or releasing a mouse button after dragging a number range thumb:

<dg.GUI> < dg.Number label = 'Horses' value = {2} min = {0} max = {4} step = {0.1} onFinishChange = {function(value) { console.log ( value )}} /> </ dg.GUI >

The Button control fires an onClick event:

<dg.GUI> < dg.Button label = 'Run The Horses' onClick = {function() { console.log (' The horses are running. ')}} /> </ dg.GUI >

Numbers

If you provide a min and max prop to the Number control, you'll get a range slider and a number field:

<dg.GUI> < dg.Number label = 'Horses' value = {2} min = {0} max = {4} step = {0.1} onFinishChange = {function(value) { console.log ( value )}} /> </ dg.GUI >

If you don't, it won't:

<dg.GUI> < dg.Number label = 'Horses' value = {2} onFinishChange = {function(value) { console.log ( value )}} /> </ dg.GUI >

If the user enters a value that is not a number, the onChange and onFinishChange event will not fire, and the value will be highlighted with the value defined by lowlighterr in the style property of the GUI component:

Folders

Nest controls to arbitrary depth with the Folder component:

<dg.GUI> < dg.Folder label = 'Folder 1' > < dg.Folder label = 'Folder 2' > < dg.Folder label = 'Folder 3' > < dg.Folder label = 'Folder 4' > < dg.Folder label = 'Folder 5' > < dg.Text label = 'You' value = '...made it!' > </ dg.Text > </ dg.Folder > </ dg.Folder > </ dg.Folder > </ dg.Folder > </ dg.Folder > </ dg.GUI >

Pass the expanded prop a boolean to indicate if the folder should start out open or closed:

<dg.GUI> < dg.Folder label = 'Folder 1' expanded = {true} > < dg.Text label = 'You' value = '...made it!' > </ dg.Text > </ dg.Folder > </ dg.GUI >

Styling

Pass a style property to the GUI component to change its appearance:

<dg.GUI style={{ paddingX : 3 , paddingY : 3 , backgroundColor : '#EEE' , lowlight : '#DDD' , lowlighterr : '#FBB' , highlight : '#444' , separator : '1px solid #DDD' , label : { fontColor : '#444' , fontWeight : 'normal' } }}> <dg.Text label='Text' value='Hello world!'/> <dg.Number label='Number' value={65536}/> <dg.Number label='Range' value={512} min={-1024} max={1024} step={64}/> <dg.Checkbox label='Checkbox' checked={true}/> <dg.Select label='Select' options={['Option one', 'Option two', 'Option three']}/> <dg.Button label='Button'/> <dg.Folder label='Folder' expanded={true}> <dg.Text label='Text' value='Hello folder!'/> <dg.Number label='Number' value={2}/> <dg.Folder label='Subfolder' expanded={true}> <dg.Text label='Text' value='Hello subfolder!'/> <dg.Number label='Number' value={2}/> </dg.Folder> </dg.Folder> <dg.Color label='Color' expanded={true} red={0} green={128} blue={255}/> <dg.Gradient label='Gradient' expanded={true}/> </dg.GUI>

You can change the width of the labels and controls:

<dg.GUI style={{ labelWidth : 100 , controlWidth : 400 }}> < dg.Gradient label = 'Gradient' expanded = {true}/ > </ dg.GUI >

And you can position the whole thing:

<dg.GUI style={{ top : '0px' , right : '0px' }}> < dg.Gradient label = 'Gradient' expanded = {true}/ > </ dg.GUI > <dg.GUI style={{top: '0px', left: '0px'}}> <dg.Color label='Color' red={255} green={128} blue={64} expanded={true}/> </dg.GUI> <dg.GUI style={{bottom: '0px', right: '0px'}}> <dg.Text label='Text' value='So many positions!'/> </dg.GUI> <dg.GUI style={{bottom: '0px', left: '0px'}}> <dg.Number label='Number'/> </dg.GUI>

Colors

Color controls take red, green, and blue props as numbers from zero to 255:

<dg.GUI> < dg.Color label = 'Some blue color' red = {64} green = {128} blue = {255}/ > </ dg.GUI >

...and return an object like the following in their onChange and onFinishChange events:

{ red : 64 , green : 128 , blue : 255 }

Color controls can be expanded by clicking on them, or you can pass the expanded prop a boolean to expand them by default:

<dg.GUI> < dg.Color label = 'Some blue color' red = {64} green = {128} blue = {255} expanded = {true}/ > </ dg.GUI >

Gradients

The Gradient control takes a stops prop, which is an array of objects that have red, green, blue, and stop properties. The color properties behave identically to the Color control, and the stop property is a number from zero to one that represents the position of the stop.

<dg.GUI> < dg.Gradient label = 'The floor is lava!' stops = {[ { red: 255 , green: 0 , blue: 0 , stop: 0 }, { red: 255 , green: 255 , blue: 0 , stop: 0.5 }, { red: 255 , green: 255 , blue: 255 , stop: 1.0 }, ]} /> </ dg.GUI >

Like the Color control, the Gradient control will expand when the user clicks it or if you add the expanded boolean property set to true:

<dg.GUI> < dg.Gradient label = 'The floor is lava!' stops = {[ { red: 255 , green: 0 , blue: 0 , stop: 0 }, { red: 255 , green: 255 , blue: 0 , stop: 0.5 }, { red: 255 , green: 255 , blue: 255 , stop: 1.0 }, ]} expanded = {true} /> </ dg.GUI >

Roadmap