dinoql

A customizable GraphQL style query language for interacting with JavaScript objects. Use dinoql to traverse JavaScript objects the same way you query APIs with GraphQL.

Installation

dinoql is available from npm .

npm install dinoql -S

Why ?

The main objective is to use the same idea of GraphQL, however instead of being for API, it will be for javascript objects.

Documentation

All examples are using this data:

const data = { requests : { products : [], users : [{ name : 'Victor Igor' , id : "100" , age : 40 }, { name : 'Kant Jonas' , id : "200" , age : 35 }], friends : [{ name : 'Kátia' , id : "300" , age : 10 }] } }

Getting only name from users

import dinoql from 'dinoql' const users = dinoql(data) ` requests { users { name } } ` console .log(users)

Get user by id

import dinoql from 'dinoql' const users = dinoql(data) ` requests { users(id: "200") { name } } ` console .log(users)

Aliases - Renaming keys

import dinoql from 'dinoql' const users = dinoql(data) ` requests { changeUsers: users(id: "200") { name } } ` console .log(users)

Variables

Build dynamic queries with variables.

const data = { users : [{ name : 'Victor Igor' , id : "100" , age : 18 }, { name : 'Paul Gilbert' , id : "200" , age : 35 }], }; const variables = { id : "100" }; const gql = dinoql(data, { variables }) ` users(id: $id) { name } `

Conditions to get fields

You can create conditions to get a field.

const data = { dashboard : { value : '#54' }, name : 'Vic' }; const variables = { cond : false }; const gql = dql(data, { variables }) ` dashboard(if: $cond) { value }, name }` ; const otherGql = dql(data, { variables }) ` dashboard(unless: $cond) { value }, name }` ;

Keep key from object

Sometimes, we need to keep specific keys.

const data = { requests : { user : { name : { text : 'Dinoql' }, description : { text : 'I am dinoql.' } } } }

If you wanna keep some keys, like:

You can use (keep: true) in key, like:

import dinoql from 'dinoql' const user = dinoql(data) ` requests { user(keep: true) { name { name: text }, description { description: text } } } `

Resolvers

Resolvers provide the instructions for turning a dinoQL operation into data.

Order by

import dinoql from 'dinoql' const users = dinoql(data) ` requests { users(orderBy: age) { name, age } } ` console .log(users)

Merge

You can merge array or objects.

Array

import dinoql from 'dinoql' const data = { requests : { users : [{ id : 10 , age : 10 }] } } const variables = { user : { id : 15 , age : 40 } } const users = dinoql(data, { variables }) ` requests { users(merge: $user) { age } } ` console .log(users)

Object

import dinoql from 'dinoql' const data = { requests : { user : { id : 10 , name : 'Victor Igor' } } } const variables = { user : { age : 40 } } const user = dinoql(data, { variables }) ` requests { user(merge: $user) } ` console .log(user)

Default value

You can add default value to keys not found or values (null/undefined).

import dinoql from 'dinoql' const users = dinoql(data) ` requests { notfound(defaultValue: "Hello") } ` console .log(users)

Parse to Number

import dinoql from 'dinoql' const users = dinoql(data) ` requests { users { id(toNumber: 1) } } ` console .log(users)

Get object values

import dinoql from 'dinoql' const data = { requests : { user : { name : 'vic' , age : 10 } } } const gql = dinoql(data) ` requests { user(getObjectValues: true) } ` console .log(gql)

Parse to array

import dinoql from 'dinoql' const data = { requests : { fields : { field1 : 'name' , field2 : 'age' } } } const users = dinoql(data) ` requests { fields(toArray: true) } ` console .log(users)

First

import dinoql from 'dinoql' const users = dinoql(data) ` requests { users(first: true) { name } } ` console .log(users)

Last

import dinoql from 'dinoql' const users = dinoql(data) ` requests { users(last: true) { name } } ` console .log(users)

Get Prop

import dinoql from 'dinoql' const newData = { requests : { users : { id : 10 , name : 'Victor Fellype' }, information : { title : { text : 'my title' }, description : { text : 'my description' } } } };

without getProp

const data = dinoql(newData) ` requests { users { name } information { title { title: text } description { description: text } } } `

with getProp

const data = dinoql(newData) ` requests { users(getProp: name) information { title(getProp: text) description(getProp: text) } } ` console .log(data)

Get Path

import dinoql from 'dinoql' const newData = { requests : { cms : { footer_data : { social_networks : [ { name : 'facebook' , url : 'facebook.com' }, { name : 'instagram' , url : 'instagram.com' } ] } } } };

without getPath

const data = dinoql(newData) ` requests { cms { footer_data { social_networks } } } `

with getPath

const socialNetworks = dinoql(newData) ` requests(getPath: "cms.footer_data.social_networks") ` console .log(socialNetworks)

Building your own resolver

You can create a function to change a value in query.

import dql, { addResolvers } from 'dinoql' ; const incAge = ( list, right ) => { const valueToInc = Number (right); return list.map( item => ({ ...item, age : item.age + valueToInc })); }; addResolvers(({ incAge })); const value = dql(data) ` requests { users(incAge: 2) { name, age } } ` ;

Custom options

Keep structure

import dinoql from 'dinoql' const users = dinoql(data, { keep : true }) ` requests { users(id: "200") { name } } ` console .log(users)

Improve performance 🏄

You can improve performance parsing in build time your queries.

How ?

Create files .graphql or .gql and add your queries. Import your queries from .graphql|.gql

# your queries query MyQuery { requests { users } }

import dinoql from 'dinoql' import { MyQuery } from './MyQueries' ; const users = dinoql(data)(MyQuery)

Setup your webpack - example

Fragments support 💥

You can share piece of query logic.

fragment queryOne on Query { users { name } } fragment queryTwo on Query { products } query Form { requests { ...queryOne, ...queryTwo, friends } }

License

The code is available under the MIT License.