dialogs

non blocking confirm , alert and prompt dialogs.

Theses native counterparts block the UI thread, are are not allowed in electron and some chrome extention contexts.

Try it out!

use with browserify:

methods

var Dialogs = require ( 'dialogs' )

var dialogs = Dialogs(opts={})

opts.ok default OK

opts.cancel default Cancel

opts.hostname default location.hostname

opts.icon optional url for icon

Shortcut to cancel the open dialog if exists.

example

const Dialogs = require ( 'dialogs' ) const dialogs = Dialogs() dialogs.alert( 'okidoki' , ok => { console .log( 'alert' , ok) dialogs.confirm( 'ok?' , ok => { console .log( 'confirm' , ok) dialogs.prompt( 'username' , 'joe.smith@gmail.com' , ok => { console .log( 'prompt with default' , ok) dialogs.prompt( 'username' , ok => { console .log( 'prompt' , ok) }) }) }) })

install

With npm do:

npm install dialogs

license

MIT