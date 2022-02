A SVG-based diagram component for Vue

Installation

npm i diagram-vue --save

Usage

Ready-to-use editor

1. Import

import { DiagramEditor } from "diagram-vue" ; import "diagram-vue/dist/diagram.css" ;

2. Template

< DiagramEditor v-model = "graph" > </ DiagramEditor >

Customization

1. Import

import Diagram from 'diagram-vue' ; import "diagram-vue/dist/diagram.css" ;

2. Template

< Diagram :width = "2000" :height = "1000" :fluid = "false" scale = "1" background = "#fafafa" :nodes = "nodes" :links = "links" :editable = "editable" :labels = "{ edit: 'Edit', remove: 'Remove', link: 'Link', select: 'Select', cancel: 'Cancel' }" @ editNode = "editNode" @ editLink = "editLink" @ nodeChanged = "nodeChanged" @ linkChanged = "linkChanged" > </ Diagram >

3. Props

props: { width : Number , height : Number , background : String , nodes : Array , links : Array , editable : Boolean , labels : Object , fluid : Boolean }

4. Events

editNode(node ) { }, editLink(link ) { }, nodeChanged(obj ) { const nodes = obj.nodes }, linkChanged(obj ) { const links = obj.links }, nodeRemoved(id ){ }, linkRemoved(id ){ }, nodeClicked(id ) { console .log( "your clicked in node: " , id) }, linkClicked(id ) { console .log( "your clicked in link: " , id) }

5. Get SVG as String

Use plain JavaScript.

document .getElementById( 'svg-diagram-show-area' ).innerHTML;

Development

Development Environment

Project setup

yarn install

Compiles and hot-reloads for development

yarn run serve

Compiles and minifies for production

yarn run build

Run your tests

yarn run test

Lints and fixes files

yarn run lint

Run your end-to-end tests

yarn run test :e2e

Run your unit tests

yarn run test :unit

Customize configuration

