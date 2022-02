diagram-js Minimap

A minimap for diagram-js.

Features

See the whole diagram in the minimap

Highlight current viewport

Click/drag/scroll the minimap to navigate the diagram

Usage

Extend your diagram-js application with the minimap module. We'll use bpmn-js as an example:

import BpmnModeler from 'bpmn-js/lib/Modeler' ; import minimapModule from 'diagram-js-minimap' ; var bpmnModeler = new BpmnModeler({ additionalModules : [ minimapModule ] });

For proper styling integrate the embedded style sheet:

< link rel = "stylesheet" href = "diagram-js-minimap/assets/diagram-js-minimap.css" />

Please see this example for a more detailed instruction.

License

MIT