Fast browser device uuid generation plugin. The plugin based on express-useragent and written in pure JavaScript, no dependencies.

Installation

$ bower install device-uuid --save

or

$ npm install device-uuid --save

Usage overview

Include files in your HTML. The minimum required for this plugin are:

< script src = "/path/to/device-uuid.js" type = "text/javascript" > </ script >

Execute the plugin:

automatically create not browser depended uuid:

var uuid = new DeviceUUID().get();

as a result example:

custom device uuid generation:

var du = new DeviceUUID().parse(); var dua = [ du.language, du.platform, du.os, du.cpuCores, du.isAuthoritative, du.silkAccelerated, du.isKindleFire, du.isDesktop, du.isMobile, du.isTablet, du.isWindows, du.isLinux, du.isLinux64, du.isMac, du.isiPad, du.isiPhone, du.isiPod, du.isSmartTV, du.pixelDepth, du.isTouchScreen ]; var uuid = du.hashMD5(dua.join( ':' ));

module provides details such as the following:

{ "isMobile" : false , "isDesktop" : true , "isBot" : false , ..... "browser" : "Chrome" , "version" : "17.0.963.79" , "os" : "Windows 7" , "platform" : "Microsoft Windows" , "source" : "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79..." }

LICENSE

MIT