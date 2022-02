Detect browser language

Install

$ yarn add detect-browser-language

Browser support

Chrome

Firefox

IE

Edge

Opera

Safari

Usage

import React from 'react' import detectBrowserLanguage from 'detect-browser-language' export default () => < h1 > {detectBrowserLanguage()} </ h1 >

import React, { Component } from 'react' export default class Page Component { componentDidMount() { const detectBrowserLanguage = require ( 'detect-browser-language' ) this .setState({ userLanguage : detectBrowserLanguage() }) } render() { const { userLanguage } = this .state return < h1 > {userLanguage} </ h1 > } }

PS: Works with other libraries as well.

Why

If you have a website that has intl implemented use this library to get user preferred language instead trying to guess the language based on their geolocation. I might be in France but that does't mean I speak/read french.

License

MIT © Bu Kinoshita