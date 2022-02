getStyleProperty - quick & dirty CSS property testing

Original by @kangax 😍 ⚡ 🌟. See perfectionkills.com/feature-testing-css-properties/

var transformProp = getStyleProperty( 'transform' ); element.style[ transformProp ] = 'translate( 12px, 34px )' ; var supportsTranforms = !!transformProp;

Install

Bower 🐦: bower install get-style-property

npm: npm install desandro-get-style-property

Component: component install desandro/get-style-property

MIT License

