A tiny (304B to 489B) utility to check for deep equality

This module supports comparison of all types, including Function , RegExp , Date , Set , Map , TypedArray s, DataView , null , undefined , and NaN values. Complex values (eg, Objects, Arrays, Sets, Maps, etc) are traversed recursively.

Important: key order within Objects does not matter

does not matter value order within Arrays does matter

does matter values within Sets and Maps use value equality

use value equality keys within Maps use value equality

Install

$ npm install

Modes

There are two "versions" of dequal available:

dequal

Size (gzip): 489 bytes

Availability: CommonJS, ES Module, UMD

Size (gzip): 304 bytes

Availability: CommonJS, ES Module

IE9+ Number String Date RegExp Object Array Class Set Map ArrayBuffer TypedArray DataView dequal ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ dequal/lite 👍 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

Note: Table scrolls horizontally!

Usage

import { dequal } from 'dequal' ; dequal( 1 , 1 ); dequal({}, {}); dequal( 'foo' , 'foo' ); dequal([ 1 , 2 , 3 ], [ 1 , 2 , 3 ]); dequal(dequal, dequal); dequal( /foo/ , /foo/); dequal( null , null ); dequal( NaN , NaN ); dequal([], []); dequal( [{ a : 1 }, [{ b :{ c :[ 1 ] } }]], [{ a : 1 }, [{ b :{ c :[ 1 ] } }]] ); dequal( 1 , '1' ); dequal( null , undefined ); dequal({ a : 1 , b :[ 2 , 3 ] }, { a : 1 , b :[ 2 , 5 ] }); dequal( /foo/i , /bar/g);

API

Returns: Boolean

Both foo and bar can be of any type.

A Boolean is returned indicating if the two were deeply equal.

Benchmarks

Running Node v10.13.0

The benchmarks can be found in the /bench directory. They are separated into two categories:

basic – compares an object comprised of String , Number , Date , Array , and Object values.

– compares an object comprised of , , , , and values. complex – like basic , but adds RegExp , Map , Set , and Uint8Array values.

Note: Only candidates that pass validation step(s) are listed.

For example, fast-deep-equal/es6 handles Set and Map values, but uses referential equality while those listed use value equality.

Load times: assert 0. 109ms util 0. 006ms fast-deep-equal 0. 479ms lodash/isequal 22. 826ms nano-equal 0. 417ms dequal 0. 396ms dequal/lite 0. 264ms Benchmark :: basic assert.deepStrictEqual x 325 ,262 ops/sec ±0.57% (94 runs sampled) util.isDeepStrictEqual x 318 ,812 ops/sec ±0.87% (94 runs sampled) fast-deep-equal x 1 ,332,393 ops/sec ±0.36% (93 runs sampled) lodash.isEqual x 269 ,129 ops/sec ±0.59% (95 runs sampled) nano-equal x 1 ,122,053 ops/sec ±0.36% (96 runs sampled) dequal/lite x 1 ,700,972 ops/sec ±0.31% (94 runs sampled) dequal x 1 ,698,972 ops/sec ±0.63% (97 runs sampled) Benchmark :: complex assert.deepStrictEqual x 124 ,518 ops/sec ±0.64% (96 runs sampled) util.isDeepStrictEqual x 125 ,113 ops/sec ±0.24% (96 runs sampled) lodash.isEqual x 58 ,677 ops/sec ±0.49% (96 runs sampled) dequal x 345 ,386 ops/sec ±0.27% (96 runs sampled)

License

MIT © Luke Edwards