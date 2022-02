前端一键自动化部署脚手架服务,支持开发、测试、生产多环境配置。配置好后一键即可自动完成部署。

github

https://github.com/fuchengwei/deploy-cli-service

npm

https://www.npmjs.com/package/deploy-cli-service

更新日志

https://github.com/fuchengwei/deploy-cli-service/wiki/更新日志

1 安装

全局安装 deploy-cli-service

npm install deploy-cli-service -g

本地安装 deploy-cli-service

npm install deploy-cli-service --save-dev

查看版本,表示安装成功

deploy - cli - service - v

注:本地安装的需要在调用前加 npx

npx deploy-cli-service -v

2 使用(以下代码都以全局安装为例)

2.1 查看帮助

deploy-cli-service -h

deploy-cli-service init # 或者使用简写 deploy-cli-service i

根据提示填写内容,会在项目根目录下生成 deploy.config.js 文件,初始化配置只会生成 dev (开发环境)、 test (测试环境)、 prod (生产环境) 三个配置,再有其他配置可参考模板自行配置。

2.3 手动创建或修改配置文件

在项目根目录下手动创建 deploy.config.js 文件,复制以下代码按情况修改即可。

module .exports = { projectName : 'vue_samples' , privateKey : '/Users/fuchengwei/.ssh/id_rsa' , passphrase : '' , cluster : [], dev : { name : '开发环境' , script : 'npm run build' , host : '192.168.0.1' , port : 22 , username : 'root' , password : '123456' , distPath : 'dist' , webDir : '/usr/local/nginx/html' , bakDir : '/usr/local/nginx/backup' , isRemoveRemoteFile : true , isRemoveLocalFile : true }, test : { name : '测试环境' , script : 'npm run build:test' , host : '192.168.0.1' , port : 22 , username : 'root' , password : '123456' , distPath : 'dist' , webDir : '/usr/local/nginx/html' , bakDir : '/usr/local/nginx/backup' , isRemoveRemoteFile : true , isRemoveLocalFile : true }, prod : { name : '生产环境' , script : 'npm run build:prod' , host : '192.168.0.1' , port : 22 , username : 'root' , password : '123456' , distPath : 'dist' , webDir : '/usr/local/nginx/html' , bakDir : '/usr/local/nginx/backup' , isRemoveRemoteFile : true , isRemoveLocalFile : true } }

2.4 部署 (在项目目录下)

注意:命令后面需要加 --mode 环境对象 (如: --mode dev )

deploy-cli-service deploy --mode dev # 或者使用 deploy-cli-service d --mode dev

输入 Y 确认后即可开始自动部署,看见如下提示说明部署完成

2.5 集群部署 (在项目目录下)

注意:集群配置需要在 deploy-cli-service 中 配置 cluster 字段 (如: cluster: ['dev', 'test', 'prod'] )

deploy-cli-service deploy # 或者使用 deploy-cli-service d

输入 Y 确认后即可开始自动部署,看见如下提示说明部署完成

2.6 更新优化

如果不想把服务器密码保存在配置文件中,也可以在配置文件中删除 password 字段。在部署的时候会弹出输入密码界面。

如果不想在部署前执行打包命令,在配置文件中删除 script 字段即可。

如果需要部署前备份,在配置文件中配置 bakDir 字段,为空不会备份。ps: 服务器需要安装 zip 模块,可使用 yum install zip 命令。

2.7 本地安装扩展

如果使用本地安装命令的话,可以在项目根目录下的 package.json 文件中 scripts 脚本中添加如下代码

"scripts" : { "serve" : "vue-cli-service serve" , "build" : "vue-cli-service build" , "lint" : "vue-cli-service lint" , "deploy" : "deploy-cli-service deploy" , "deploy:dev" : "deploy-cli-service deploy --mode dev" , "deploy:test" : "deploy-cli-service deploy --mode test" , "deploy:prod" : "deploy-cli-service deploy --mode prod" }

然后使用下面代码也可以完成部署操作

npm run deploy:dev

最后如果大家觉得还不错挺好用的话,麻烦给个 Star 😜😜😜。