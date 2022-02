delve

Delve recursively into a value to retrieve a property; without erroring.

Why

It sucks to have to do if ( obj && obj.prop && obj.prop.secondProp ) { ... } .

Example

var delve = require ( 'delve' ) var o = { x : { y : { z : 'my val' } } } delve(o, 'x.y' ) delve(o, 'x.y.z' ) delve(o, 'x.y.z.foo' ) delve( undefined , 'x.y.z.foo' )

For more examples, see the tests/delve-test.js

Install

npm

npm install delve

browser

Download src/delve.js, and include it as a script tag.