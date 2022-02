delegate

Lightweight event delegation.

Install

You can get it on npm.

npm install delegate --save

If you're not into package management, just download a ZIP file.

Setup

Node (Browserify)

var delegate = require ( 'delegate' );

Browser (Standalone)

< script src = "dist/delegate.js" > </ script >

Usage

Add event delegation

With the default base ( document )

delegate( '.btn' , 'click' , function ( e ) { console .log(e.delegateTarget); }, false );

With an element as base

delegate( document .body, '.btn' , 'click' , function ( e ) { console .log(e.delegateTarget); }, false );

With a selector (of existing elements) as base

delegate( '.container' , '.btn' , 'click' , function ( e ) { console .log(e.delegateTarget); }, false );

With an array/array-like of elements as base

delegate( document .querySelectorAll( '.container' ), '.btn' , 'click' , function ( e ) { console .log(e.delegateTarget); }, false );

Remove event delegation

With a single base element (default or specified)

var delegation = delegate( document .body, '.btn' , 'click' , function ( e ) { console .log(e.delegateTarget); }, false ); delegation.destroy();

With multiple elements (via selector or array)

Note: selectors are always treated as multiple elements, even if one or none are matched. delegate() will return an array.

var delegations = delegate( '.container' , '.btn' , 'click' , function ( e ) { console .log(e.delegateTarget); }, false ); delegations.forEach( function ( delegation ) { delegation.destroy(); });

Browser Support

Latest ✔ Latest ✔ Latest ✔ 9+ ✔ Latest ✔ Latest ✔

License

MIT License © Zeno Rocha