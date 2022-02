Defer expensive react rendering with rAF

Install

$ npm install defer-render-hoc

Usage

import React, { Component } from 'react' import DeferRender from 'defer-render-hoc' class RandomComp extends Component { ... render () { const { scroll } = this .props ... } } export default DeferRender(RandomComp)

Demo

See this CodeSandbox for a demo.

MIT © Jack Hanford