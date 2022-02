Deepdash

eachDeep, filterDeep, findDeep, someDeep, omitDeep, pickDeep, keysDeep etc.. Tree traversal library written in Underscore/Lodash fashion. Standalone or as a Lodash mixin extension

Installation

In a browser

Load script after Lodash, then pass a lodash instance to the deepdash function:

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/lodash/lodash.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/deepdash/browser/deepdash.min.js" > </ script > < script > deepdash(_); console .log(_.eachDeep); </ script >

If you don't use Lodash - there is a standalone version:

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/deepdash/browser/deepdash.standalone.min.js" > </ script > < script > console .log(deepdash.eachDeep); </ script >

Standalone Deepdash weighs more then "dry" version, because it includes some of cherry-picked Lodash methods it depends on. But it's better to use Standalone version, than include full Lodash just as dependency, if you don't need Lodash.

Using npm:

npm i --save deepdash

In Node.js:

const _ = require ( 'lodash' ); require ( 'deepdash' )(_); require ( 'deepdash/addFilterDeep' )(_); const filterDeep = require ( 'deepdash/getFilterDeep' )(_); const deepdash = require ( 'deepdash/standalone' ); const filterDeep = require ( 'deepdash/filterDeep' );

There is also deepdash as ES6 module

npm i --save deepdash-es

import lodash from 'lodash-es' ; import deepdash from 'deepdash-es' ; const _ = deepdash(lodash);

in the ES package there are same cherry-pick and/or standalone methods as in the main package.

import filterDeep from 'deepdash-es/filterDeep' ;

or

import { filterDeep } from 'deepdash-es/standalone' ;

or

import _ from 'lodash-es' ; import getFilterDeep from 'deepdash-es/getFilterDeep' ; const filterDeep = getFilterDeep(_);

or

import _ from 'lodash-es' ; import addFilterDeep from 'deepdash-es/addFilterDeep' ; addFilterDeep(_);

Demo

Example react+redux app with nested comments filtered by Deepdash.(source is here)

Methods

eachDeep (forEachDeep)

› iterate over all the children and sub-children 📚 see docs

expand example let children = [/* expand to see */]; let children = [ { description : 'description for node 1' , comment : 'comment for node 1' , note : 'note for node 1' , name : 'node 1' , bad : false , children : [ { description : 'description for node 1.1' , comment : 'comment for node 1.1' , note : 'note for node 1.1' , name : 'node 1.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 1.2' , comment : 'comment for node 1.2' , note : 'note for node 1.2' , name : 'node 1.2' , good : true , }, { description : 'description for node 1.3' , comment : 'comment for node 1.3' , note : 'note for node 1.3' , name : 'node 1.3' , bad : true , good : false , }, ], }, { description : 'description for node 2' , comment : 'comment for node 2' , note : 'note for node 2' , name : 'node 2' , good : true , children : [ { description : 'description for node 2.1' , comment : 'comment for node 2.1' , note : 'note for node 2.1' , name : 'node 2.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 2.2' , comment : 'comment for node 2.2' , note : 'note for node 2.2' , name : 'node 2.2' , good : true , }, { description : 'description for node 2.3' , comment : 'comment for node 2.3' , note : 'note for node 2.3' , name : 'node 2.3' , bad : true , good : false , }, ], }, { description : 'description for node 3' , comment : 'comment for node 3' , note : 'note for node 3' , name : 'node 3' , bad : true , good : false , children : [ { description : 'description for node 3.1' , comment : 'comment for node 3.1' , note : 'note for node 3.1' , name : 'node 3.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 3.2' , comment : 'comment for node 3.2' , note : 'note for node 3.2' , name : 'node 3.2' , good : true , }, { description : 'description for node 3.3' , comment : 'comment for node 3.3' , note : 'note for node 3.3' , name : 'node 3.3' , bad : true , good : false , }, ], }, ]; function displayField ( val, key, parent, context ) { if (_.isArray(parent)) { key = '[' + key + ']' ; } console .log( _.repeat( ' ' , context.depth) + '→ ' + key + ': ' + (_.isArray(val) ? '[' + val.length + ']' : _.isObject(val) ? '{' + (val.name || '' ) + '}' : val) ); } console .log( '

= Iterate over tree (each child object) =

' ); _.eachDeep(children, displayField, { childrenPath : 'children' }); console .log( '

= Iterate over object (each field) =

' ); _.eachDeep(children, displayField); Console: = Iterate over tree (each child object) = → [0]: {node 1 } → [0]: {node 1.1 } → [1]: {node 1.2 } → [2]: {node 1.3 } → [1]: {node 2 } → [0]: {node 2.1 } → [1]: {node 2.2 } → [2]: {node 2.3 } → [2]: {node 3 } → [0]: {node 3.1 } → [1]: {node 3.2 } → [2]: {node 3.3 } = Iterate over object (each field) = → [0]: {node 1 } → description: description for node 1 → comment: comment for node 1 → note: note for node 1 → name: node 1 → bad: false → children: [3] → [0]: {node 1.1 } → description: description for node 1.1 → comment: comment for node 1.1 → note: note for node 1.1 → name: node 1.1 → bad: false → [1]: {node 1.2 } → description: description for node 1.2 → comment: comment for node 1.2 → note: note for node 1.2 → name: node 1.2 → good: true → [2]: {node 1.3 } → description: description for node 1.3 → comment: comment for node 1.3 → note: note for node 1.3 → name: node 1.3 → bad: true → good: false → [1]: {node 2 } → description: description for node 2 → comment: comment for node 2 → note: note for node 2 → name: node 2 → good: true → children: [3] → [0]: {node 2.1 } → description: description for node 2.1 → comment: comment for node 2.1 → note: note for node 2.1 → name: node 2.1 → bad: false → [1]: {node 2.2 } → description: description for node 2.2 → comment: comment for node 2.2 → note: note for node 2.2 → name: node 2.2 → good: true → [2]: {node 2.3 } → description: description for node 2.3 → comment: comment for node 2.3 → note: note for node 2.3 → name: node 2.3 → bad: true → good: false → [2]: {node 3 } → description: description for node 3 → comment: comment for node 3 → note: note for node 3 → name: node 3 → bad: true → good: false → children: [3] → [0]: {node 3.1 } → description: description for node 3.1 → comment: comment for node 3.1 → note: note for node 3.1 → name: node 3.1 → bad: false → [1]: {node 3.2 } → description: description for node 3.2 → comment: comment for node 3.2 → note: note for node 3.2 → name: node 3.2 → good: true → [2]: {node 3.3 } → description: description for node 3.3 → comment: comment for node 3.3 → note: note for node 3.3 → name: node 3.3 → bad: true → good: false

filterDeep

› deep filter object 📚 see docs

expand example let children = [/* expand to see */]; let children = [ { description : 'description for node 1' , comment : 'comment for node 1' , note : 'note for node 1' , name : 'node 1' , bad : false , children : [ { description : 'description for node 1.1' , comment : 'comment for node 1.1' , note : 'note for node 1.1' , name : 'node 1.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 1.2' , comment : 'comment for node 1.2' , note : 'note for node 1.2' , name : 'node 1.2' , good : true , }, { description : 'description for node 1.3' , comment : 'comment for node 1.3' , note : 'note for node 1.3' , name : 'node 1.3' , bad : true , good : false , }, ], }, { description : 'description for node 2' , comment : 'comment for node 2' , note : 'note for node 2' , name : 'node 2' , good : true , children : [ { description : 'description for node 2.1' , comment : 'comment for node 2.1' , note : 'note for node 2.1' , name : 'node 2.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 2.2' , comment : 'comment for node 2.2' , note : 'note for node 2.2' , name : 'node 2.2' , good : true , }, { description : 'description for node 2.3' , comment : 'comment for node 2.3' , note : 'note for node 2.3' , name : 'node 2.3' , bad : true , good : false , }, ], }, { description : 'description for node 3' , comment : 'comment for node 3' , note : 'note for node 3' , name : 'node 3' , bad : true , good : false , children : [ { description : 'description for node 3.1' , comment : 'comment for node 3.1' , note : 'note for node 3.1' , name : 'node 3.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 3.2' , comment : 'comment for node 3.2' , note : 'note for node 3.2' , name : 'node 3.2' , good : true , }, { description : 'description for node 3.3' , comment : 'comment for node 3.3' , note : 'note for node 3.3' , name : 'node 3.3' , bad : true , good : false , }, ], }, ]; console .log( '

= Filter tree (good children) =

' ); console .log( _.filterDeep(children, 'good' , { childrenPath : 'children' }) ); console .log( '

= Filter object (names of good children) =

' ); console .log( _.filterDeep(children, (val, key, parent) => { if (key == 'name' && parent.good) return true ; }) ); Console: = Filter tree (good children) = [ { "description": "description for node 1", "comment": "comment for node 1", "note": "note for node 1", "name": "node 1", "bad": false , "children": [ { "description": "description for node 1.2", "comment": "comment for node 1.2", "note": "note for node 1.2", "name": "node 1.2", "good": true } ] }, { "description": "description for node 2", "comment": "comment for node 2", "note": "note for node 2", "name": "node 2", "good": true , "children": [ { "description": "description for node 2.2", "comment": "comment for node 2.2", "note": "note for node 2.2", "name": "node 2.2", "good": true } ] }, { "description": "description for node 3", "comment": "comment for node 3", "note": "note for node 3", "name": "node 3", "bad": true , "good": false , "children": [ { "description": "description for node 3.2", "comment": "comment for node 3.2", "note": "note for node 3.2", "name": "node 3.2", "good": true } ] } ] = Filter object (names of good children) = [ { "children": [ { "name": "node 1.2" } ] }, { "name": "node 2", "children": [ { "name": "node 2.2" } ] }, { "children": [ { "name": "node 3.2" } ] } ]

findDeep

› find first matching deep meta-value 📚 see docs

example a bit later let children = [/* expand to see */]; Console:

findValueDeep

› find first matching deep value 📚 see docs

example a bit later let children = [/* expand to see */]; Console:

findPathDeep

› find the path of the first matching deep value 📚 see docs

example a bit later let children = [/* expand to see */]; Console:

mapDeep

› get array of values processed by iteratee. 📚 see docs

expand example let res = _.mapDeep( { hello : { from : { the : 'deep world' , and : 'deepdash' } } }, (v) => v.toUpperCase(), { leavesOnly : true } );

mapValuesDeep

› get the object with same structure, but transformed values. 📚 see docs

expand example let res = _.mapValuesDeep( { hello : { from : { the : 'deep world' } } }, (v) => v.toUpperCase(), { leavesOnly : true } );

mapKeysDeep

› get the object with same values, but transformed keys. 📚 see docs

expand example let res = _.mapKeysDeep( { hello : { from : { the : 'deep world' } } }, (v, k) => k.toUpperCase() );

reduceDeep

› like reduce, but deep 📚 see docs

expand example let max = _.reduceDeep({ a : 2 , b : 3 , c : { d : 6 , e : [ 1 , 5 , 8 ] } }, (acc, value, key, parent, ctx) => { if ( typeof value == 'number' && ( typeof acc != 'number' || value > acc)) return value; return undefined ; } );

someDeep

› returns true if some matching deep value found 📚 see docs

example a bit later let children = [/* expand to see */]; Console:

pickDeep

› pick values by paths specified by endings or regexes 📚 see docs

expand example let children = [/* expand to see */]; let children = [ { description : 'description for node 1' , comment : 'comment for node 1' , note : 'note for node 1' , name : 'node 1' , bad : false , children : [ { description : 'description for node 1.1' , comment : 'comment for node 1.1' , note : 'note for node 1.1' , name : 'node 1.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 1.2' , comment : 'comment for node 1.2' , note : 'note for node 1.2' , name : 'node 1.2' , good : true , }, { description : 'description for node 1.3' , comment : 'comment for node 1.3' , note : 'note for node 1.3' , name : 'node 1.3' , bad : true , good : false , }, ], }, { description : 'description for node 2' , comment : 'comment for node 2' , note : 'note for node 2' , name : 'node 2' , good : true , children : [ { description : 'description for node 2.1' , comment : 'comment for node 2.1' , note : 'note for node 2.1' , name : 'node 2.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 2.2' , comment : 'comment for node 2.2' , note : 'note for node 2.2' , name : 'node 2.2' , good : true , }, { description : 'description for node 2.3' , comment : 'comment for node 2.3' , note : 'note for node 2.3' , name : 'node 2.3' , bad : true , good : false , }, ], }, { description : 'description for node 3' , comment : 'comment for node 3' , note : 'note for node 3' , name : 'node 3' , bad : true , good : false , children : [ { description : 'description for node 3.1' , comment : 'comment for node 3.1' , note : 'note for node 3.1' , name : 'node 3.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 3.2' , comment : 'comment for node 3.2' , note : 'note for node 3.2' , name : 'node 3.2' , good : true , }, { description : 'description for node 3.3' , comment : 'comment for node 3.3' , note : 'note for node 3.3' , name : 'node 3.3' , bad : true , good : false , }, ], }, ]; console .log( '

= Pick name and description only =

' ); console .log( _.pickDeep(children, [ 'name' , 'description' ]) ); Console: = Pick name and description only = [ { "description": "description for node 1", "name": "node 1", "children": [ { "description": "description for node 1.1", "name": "node 1.1" }, { "description": "description for node 1.2", "name": "node 1.2" }, { "description": "description for node 1.3", "name": "node 1.3" } ] }, { "description": "description for node 2", "name": "node 2", "children": [ { "description": "description for node 2.1", "name": "node 2.1" }, { "description": "description for node 2.2", "name": "node 2.2" }, { "description": "description for node 2.3", "name": "node 2.3" } ] }, { "description": "description for node 3", "name": "node 3", "children": [ { "description": "description for node 3.1", "name": "node 3.1" }, { "description": "description for node 3.2", "name": "node 3.2" }, { "description": "description for node 3.3", "name": "node 3.3" } ] } ]

omitDeep

› get object without paths specified by endings or regexes 📚 see docs

expand example let children = [/* expand to see */]; let children = [ { description : 'description for node 1' , comment : 'comment for node 1' , note : 'note for node 1' , name : 'node 1' , bad : false , children : [ { description : 'description for node 1.1' , comment : 'comment for node 1.1' , note : 'note for node 1.1' , name : 'node 1.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 1.2' , comment : 'comment for node 1.2' , note : 'note for node 1.2' , name : 'node 1.2' , good : true , }, { description : 'description for node 1.3' , comment : 'comment for node 1.3' , note : 'note for node 1.3' , name : 'node 1.3' , bad : true , good : false , }, ], }, { description : 'description for node 2' , comment : 'comment for node 2' , note : 'note for node 2' , name : 'node 2' , good : true , children : [ { description : 'description for node 2.1' , comment : 'comment for node 2.1' , note : 'note for node 2.1' , name : 'node 2.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 2.2' , comment : 'comment for node 2.2' , note : 'note for node 2.2' , name : 'node 2.2' , good : true , }, { description : 'description for node 2.3' , comment : 'comment for node 2.3' , note : 'note for node 2.3' , name : 'node 2.3' , bad : true , good : false , }, ], }, { description : 'description for node 3' , comment : 'comment for node 3' , note : 'note for node 3' , name : 'node 3' , bad : true , good : false , children : [ { description : 'description for node 3.1' , comment : 'comment for node 3.1' , note : 'note for node 3.1' , name : 'node 3.1' , bad : false , }, { description : 'description for node 3.2' , comment : 'comment for node 3.2' , note : 'note for node 3.2' , name : 'node 3.2' , good : true , }, { description : 'description for node 3.3' , comment : 'comment for node 3.3' , note : 'note for node 3.3' , name : 'node 3.3' , bad : true , good : false , }, ], }, ]; console .log( '

= Omit paths not ending with "e" =

' ); console .log( _.omitDeep(children, /[^e]$/i, { onMatch : { skipChildren : false } }), ); Console: = Omit paths not ending with "e" = [ { "note" : "note for node 1" , "name" : "node 1" , "children" : [ { "note" : "note for node 1.1" , "name" : "node 1.1" }, { "note" : "note for node 1.2" , "name" : "node 1.2" }, { "note" : "note for node 1.3" , "name" : "node 1.3" } ] }, { "note" : "note for node 2" , "name" : "node 2" , "children" : [ { "note" : "note for node 2.1" , "name" : "node 2.1" }, { "note" : "note for node 2.2" , "name" : "node 2.2" }, { "note" : "note for node 2.3" , "name" : "node 2.3" } ] }, { "note" : "note for node 3" , "name" : "node 3" , "children" : [ { "note" : "note for node 3.1" , "name" : "node 3.1" }, { "note" : "note for node 3.2" , "name" : "node 3.2" }, { "note" : "note for node 3.3" , "name" : "node 3.3" } ] } ]

index

› get an object with all the paths as keys and corresponding values 📚 see docs

expand example let index = _.index( { a : { b : { c : [ 1 , 2 , 3 ], 'hello world' : {}, }, }, }, { leavesOnly : true } ); console .log(index); Console: { 'a.b.c[0]' : 1, 'a.b.c[1]' : 2, 'a.b.c[2]' : 3, 'a.b["hello world"]' : {} }

paths (keysDeep)

› get an array of paths 📚 see docs

expand example let paths = _.paths( { a : { b : { c : [ 1 , 2 , 3 ], 'hello world' : {}, }, }, }, { leavesOnly : false } ); console .log(paths); Console: [ 'a', 'a.b', 'a.b.c', 'a.b.c[ 0 ]', 'a.b.c[ 1 ]', 'a.b.c[ 2 ]', 'a.b[ "hello world" ]' ]

condense

› condense sparse array 📚 see docs

expand example let arr = [ 'a' , 'b' , 'c' , 'd' , 'e' ]; delete arr[ 1 ]; console .log(arr); delete arr[ 3 ]; console .log(arr); _.condense(arr); console .log(arr); Console: [ 'a', < 1 empty item>, 'c', 'd', 'e' ] [ 'a', < 1 empty item>, 'c', < 1 empty item>, 'e' ] [ 'a', 'c', 'e' ]

condenseDeep

› condense all the nested arrays 📚 see docs

expand example let obj = { arr : [ 'a' , 'b' , { c : [ 1 , , 2 , , 3 ] }, 'd' , 'e' ] }; delete obj.arr[ 1 ]; delete obj.arr[ 3 ]; _.condenseDeep(obj); console .log(obj); Console: { arr: [ 'a' , { c: [ 1 , 2 , 3 ] }, 'e' ] }

exists

› like a _.has but returns false for empty array slots 📚 see docs

expand example var obj = [, { a : [, 'b' ] }]; console .log(_.exists(obj, 0 )); console .log(_.exists(obj, 1 )); console .log(_.exists(obj, '[1].a[0]' )); console .log(_.exists(obj, '[1].a[1]' ));

pathToString

› convert an array to string path (opposite to _.toPath) 📚 see docs

expand example console .log(_.pathToString([ 'a' , 'b' , 'c' , 'defg' , 0 , '1' , 2.3 ] , 'prefix1' , 'prefix2' , '[3]' )); console .log(_.pathToString([ '"' , '"' , '"' ])); console .log(_.pathToString( 'it.s.a.string' ));

