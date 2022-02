Creates an array composed of the own enumerable property names(including nested) of an object.

Install

$ npm install --save deep-keys

Usage

var deepKeys = require ( 'deep-keys' ); var obj1 = { a : 1 , b : { c : 1 }, c : { d : { e : 1 }, f : 1 }, d : { e : { f : { g : 1 , h : 2 } } }, e : 2 , f : { g : [] } }; deepKeys(obj1); var obj2 = { type : 'customer' , details : { name : 'Ariel' , age : 26 , address : { city : 'Tel Aviv' , country : 'Israel' } }, isActive : true }; deepKeys(obj2); var obj3 = { a :{ b :{ c : 1 }}}; deepKeys(obj3); deepKeys(obj3, true ); var obj4 = { 'a.' : { b : 1 } }; deepKeys(obj4)

