Recursively Object.freeze() objects.

Installation

npm install deep-freeze-node

Usage Example

var freeze = require ( 'deep-freeze-node' ); var person = { name : 'John' , surname : 'Johnson' , age : 26 , address : { street : '1st Street' , city : 'Los Angeles' , country : 'USA' }, vehicles : [ 'BMW' , 'Ferrari' , 'Lamborghini' ] }; person = freeze(person); person.name = 'Jack' ; person.surname = 'Jackson' ; person.nickname = 'JJ' ; person.age = 18 ; person.address.street = 'Third Street' ; person.address.city = 'San Francisco' ; person.address.country = 'USA' ; person.vehicles[ 0 ] = 'Toyota' ; delete person.vehicles[ 1 ] delete person.vehicles[ 2 ] person.occupation = 'Lawyer' ; console .log(person.name); console .log(person.surname); console .log(person.nickname); console .log(person.age); console .log(person.address); console .log(person.vehicles); console .log(person.occupation);

John Johnson undefined 26 { street : '1st Street' , city : 'Los Angeles' , country : 'USA' } [ 'BMW' , 'Ferrari' , 'Lamborghini' ] undefined

Tests

To run the test suite, first install the dependencies, then run npm test :

$ npm install $ npm test

License

Distributed under the MIT License.