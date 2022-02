Recursively filters collections (arrays and objects).

Installation

$ npm install deep-filter - NPM

$ bower install deep-filter - bower

The browser file is named index.umd.js which supports CommonJS, AMD and globals ( deepFilter ). If you want to run this module on old browsers, you must include es5-shim.

Usage

Examples bellow are based on nodejs .

var deepfilter = require ( 'deep-filter' ); deepfilter({ prop1 : 'foo' , prop2 : [ 'foo' , 'bar' ], prop3 : [ 'foo' , 'foo' ], prop4 : { prop5 : 'foo' , prop6 : 'bar' } }, function ( value, prop, subject ) { return value !== 'foo' ; }); var deepfilter = require ( 'deep-filter' ); function notEmpty ( value, prop, subject ) { var key; if ( Array .isArray(value)) { return value.length > 0 ; } else if (!!value && typeof value === 'object' && value.constructor === Object ) { for (key in value) { return true ; } return false ; } else if ( typeof value === 'string' ) { return value.length > 0 ; } else { return value != null ; } } deepfilter({ something : [ { colors : [ 'red' , 'green' , '' ], cars : { audi : 'nice' , vw : 'good' , aston : '' } }, undefined , '' ], foo : 'bar' }, notEmpty); var deepfilter = require ( 'deep-filter' ); function notEmpty ( value, prop, subject ) { var key; if ( Array .isArray(value)) { return value.length > 0 ; } else if (!!value && typeof value === 'object' && value.constructor === Object ) { for (key in value) { return true ; } return false ; } else if ( typeof value === 'string' ) { subject[prop] = value = value.trim(); return value.length > 0 ; } else { return value != null ; } } deepfilter({ something : [ { colors : [ 'red' , ' green ' , '' ], cars : { audi : 'nice' , vw : 'good' , aston : ' ' } }, undefined , '' ], foo : 'bar' }, notEmpty);

Tests

$ npm test

License

Released under the MIT License.