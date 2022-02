Deep Extend

Recursive object extending.

Install

$ npm install deep-extend

Usage

var deepExtend = require ( 'deep-extend' ); var obj1 = { a : 1 , b : 2 , d : { a : 1 , b : [], c : { test1 : 123 , test2 : 321 } }, f : 5 , g : 123 , i : 321 , j : [ 1 , 2 ] }; var obj2 = { b : 3 , c : 5 , d : { b : { first : 'one' , second : 'two' }, c : { test2 : 222 } }, e : { one : 1 , two : 2 }, f : [], g : ( void 0 ), h : /abc/g , i : null , j : [ 3 , 4 ] }; deepExtend(obj1, obj2); console .log(obj1);

Unit testing

$ npm test

Changelog

CHANGELOG.md

Any issues?

Please, report about issues here.

License

MIT