Install

$ npm install

Usage

var deepAssign = require ( 'deep-assign' ); deepAssign({ a : { b : 0 }}, { a : { b : 1 , c : 2 }}, { a : { c : 3 }});

Recursively assigns own enumerable properties of source objects to the target object and returns the target object. Additional source objects will overwrite previous ones.

Related

object-assign - ES2015 Object.assign() ponyfill

License

MIT © Sindre Sorhus