tar.gz decompress plugin

Install

npm install decompress-targz

Usage

const decompress = require ( 'decompress' ); const decompressTargz = require ( 'decompress-targz' ); decompress( 'unicorn.tar.gz' , 'dist' , { plugins : [ decompressTargz() ] }).then( () => { console .log( 'Files decompressed' ); });

API

Returns both a Promise for a Buffer and a Duplex stream.

input

Type: Buffer Stream

Buffer or stream to decompress.

License

MIT © Kevin Mårtensson