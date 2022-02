Convert object keys from camelCase to lowercase with a custom separator using decamelize

This project was forked from camelcase-keys and converted to do the opposite

Install

$ npm install --save decamelize-keys

Usage

const decamelizeKeys = require ( 'decamelize-keys' ); decamelizeKeys({ fooBar : true }, '-' );

API

input

Type: object

Required

Object to decamelize.

separator

Type: string

Default: _

A string to insert between words.

options

Type: object

separator

Type: string

Default: _

Alternative way to specify separator.

exclude

Type: array

Default: []

Exclude keys from being decamelized.

Related

See camelcase-keys for the inverse.

License

MIT © Sindre Sorhus, Dmirty Sobolev