deap

extend and merge objects, deep or shallow, in javascript

installation

npm install deap

var deap = require ( 'deap' );

browser usage

deap assumes es5, so we recommend using an es5 shim for older browsers. Browserify is also recommended as a means to use this module client-side, but other module loaders for browsers will work with deap as well if you shim it.

available functions

deap() and deap.extend() - deep extend

deap.merge() - deep merge

deap.update() - deep update

deap.extendShallow() - shallow extend

deap.mergeShallow() - shallow merge

deap.updateShallow() - shallow update

deap.clone() - deep clone

deap() and deap.extend()

Deep extend. Copy all the properties from one object onto another, cloning objects deeply.

Takes n number of arguments, modifies the first argument and returns it.

var a = { name : 'Joe' }; deap.extend(a, { age : 26 }); deap.extend({}, someObj);

Deep merge. Copy properties from one object to another, not replacing existing properties.

Takes n number of arguments, modifies the first argument and returns it.

var a = { name : 'Joe' , address : { number : 1234 }; deap.merge(a, { name : 'Jack' , age : 26 , phone : '555-555-5555' , address : { number : 4321 , street : 'University Blvd' });

Deep update. Fill an object's existing properties from another object. For nested objects, a deep update will only update existing properties. Shallow updates will replace nested objects entirely.

Takes n number of arguments, modifies the first argument and returns it.

var a = { name : 'Joe' , phone : '' }; deap.update(a, { age : 26 , phone : '555-555-5555' });

shallow only

If you prefer a shallow-only instance of deap you can require it specifically

var deap = require ( 'deap/shallow' ); deap() && deap.extend(); deap.merge(); deap.update(); deap.clone();

