A simple object containing some date math utils in the spirit of Moment.js. Unlike Moment this module, returns real date objects, so it isn't chainable.

import * as dateMath from 'date-arithmetic' var date = dateMath.month( new Date )

API

all api methods return a new date. Date objects are never mutated.

Accessors

get and set date part values.

dateMath.milliseconds(date, [value])

dateMath.seconds(date, [value])

dateMath.minutes(date, [value])

dateMath.hours(date, [value])

dateMath.date(date, [value])

dateMath.day(date, [value])

dateMath.weekday(date, [value], [firstOfWeek = 0])

dateMath.month(date, [value])

dateMath.year(date, [value])

dateMath.decade(date, [value])

dateMath.century(date, [value])

return a new date with the relevent date parts zero'd out. You only need to provide a firstOfWeek when the unit is 'week'

dateMath.startOf( new Date , 'day' ) // -> no time components

Valid unit values are; "seconds", "minutes", "hours", "day", "week", "month", "year", "decade", "century"

the opposite of startOf

dateMath.endOf( new Date , 'day' )

Valid unit values are; "milliseconds", "seconds", "minutes", "hours", "day", "weekday", "month", "year", "decade", "century" .

Math Functions

Arithmetic functions

dateMath.add(date, value, unit)

dateMath.subtract(date, value, unit)

dateMath.eq(dateA, dateB, [unit])

dateMath.neq(dateA, dateB, [unit])

dateMath.gte(dateA, dateB, [unit])

dateMath.gt(dateA, dateB, [unit])

dateMath.lte(dateA, dateB, [unit])

dateMath.lt(dateA, dateB, [unit])

dateMath.inRange(day, min, max, unit)

dateMath.min(dateA, dateB, dateN)

dateMath.max(dateA, dateB, dateN)

dateMath.diff(dateA, dateB, unit, asFloat)