Node.js Module and CLI to generate Data URI scheme.

The data URI scheme is a uniform resource identifier (URI) scheme that provides a way to include data in-line in web pages as if they were external resources.

from: Wikipedia

MODULE

npm install datauri

Getting started

By default, datauri module returns a promise, which is resolved with data:uri string or rejected with read file error:

const datauri = require ( 'datauri' ); const content = await datauri( 'test/myfile.png' ); console .log(content);

Callback style and meta data

const datauri = require ( 'datauri' ); datauri( 'test/myfile.png' , (err, content, meta) => { if (err) { throw err; } console .log(content); console .log(meta.mimetype); console .log(meta.base64); console .log(meta.buffer); });

CSS parser

const datauriCSS = require ( 'datauri/css' ); await datauriCSS( 'test/myfile.png' ); await datauriCSS( 'test/myfile.png' , { className : 'myClass' , width : true , height : true });

Synchronous calls

const Datauri = require ( 'datauri/sync' ); const meta = Datauri( 'test/myfile.png' ); console .log(meta.content); console .log(meta.mimetype); console .log(meta.base64); console .log(meta.buffer);

From a Buffer

If you already have a file Buffer, that's the way to go:

const DatauriParser = require ( 'datauri/parser' ); const parser = new DatauriParser(); const buffer = fs.readFileSync( './hello' ); parser.format( '.png' , buffer);

From a string

const DatauriParser = require ( 'datauri/parser' ); const parser = new DatauriParser(); parser.format( '.png' , 'xkcd' );

Contribute

$ npm install

To run test specs

$ npm test

Requirements

Node.js 10+

Previous Node versions and deprecated features:

Node.js 8 npm install --save datauri@3 docs: https://github.com/data-uri/datauri/blob/v3.0.0/docs/datauri.md

Node.js 4+ npm install --save datauri@2 docs: https://github.com/data-uri/datauri/blob/v2.0.0/docs/datauri.md

License

MIT License

(c) Data-URI.js

(c) Helder Santana