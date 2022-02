jQuery DataTables and Bootstrap 3 integration

jQuery DataTables plugin and Bootstrap 3 integration.

Installing

You can easily install the latest version via npm, yarn or bower:

$ npm install --save datatables-bootstrap3-plugin

$ yarn add datatables-bootstrap3-plugin

$ bower install --save datatables-bootstrap3-plugin

Include library and style files directly to your HTML page:

< link href = "css/datatables-bootstrap3.css" rel = "stylesheet" > < script src = "js/datatables-bootstrap3.js" > </ script >

External dependencies:

Twitter Bootstrap 3.3.*

Font Awesome icon toolkit 4.7.*

jQuery DataTables plugin 1.10.*

jQuery library 3.3.*

Fork changes

Stylesheet changes to use Font-Awesome for displaying sorting and pagination icons. You don't need to use images for this purpose anymore.

Usage example

If you have any questions you can see the example code here