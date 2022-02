DataLoader Sort

Sort function for DataLoader to ensure the correct data is returned for the matching keys

Installation

npm i -S dataloader-sort

Notes

If no match is found it will return null for this key

for this key Includes Flow types

Usage

Basic Usage

import sort from 'dataloader-sort' ; const keys = [1, 2 , 3 ]; const data = [ { id: 3 , value: 'three' }, { id: 1 , value: 'one' }, { id: 4 , value: 'four' }, ]; const result = sort(keys, data);

Output

[ { id: 1 , value: 'one' }, null , { id: 3 , value: 'three' }, ]

Custom Prop Usage

const keys = [1, 2 , 3 ]; const data = [ { other: 3 , value: 'three' }, { other: 1 , value: 'one' }, { other: 2 , value: 'two' }, ]; const result = sort(keys, data, 'other' );

Output

[ { other: 1 , value: 'one' }, { other: 2 , value: 'two' }, { other: 3 , value: 'three' }, ]

Object Keys Usage

const keys = [ { userId: 1 , messageId: 3 }, { userId: 2 , messageId: 4 }, { userId: 3 , messageId: 9 }, { userId: 3 , messageId: 7 }, { userId: 1 , messageId: 2 }, ]; const data = [ { userId: 1 , messageId: 2 , value: 'yayy' }, { userId: 3 , messageId: 7 , value: 'ya' }, { userId: 1 , messageId: 3 , value: 'woot' }, { userId: 2 , messageId: 4 , value: 'blue' }, { userId: 3 , messageId: 9 , value: 'green' }, ]; const result = sort(keys, data);

Output