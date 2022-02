demo : http://axui-datagrid.jsdev.kr

Install

npm install axui-datagrid

Run

git clone https://github.com/jsdevkr/axui-datagrid.git cd axui-datagrid npm i npm start

Features

Large Data

Frozen row / col

Multi header

Loading

Row selector

Inline edit

Props

export interface IDataGridColumn extends ICol { colIndex?: number ; rowIndex?: number ; formatter?: formatterFunction | string ; collector?: collectorFunction | string ; editor?: editorFunction | string | { type ?: string }; hidden?: boolean ; columns?: IDataGridColumn[]; depth?: number ; columnAttr?: string ; }

width: number = 400;

height: number = 400;

options?: DataGridOptions = defaultOptions;

defaultOptions

static defaultColumnKeys: types.DataGridColumnKeys = { selected: '__selected__' , modified: '__modified__' , deleted: '__deleted__' , disableSelection: '__disable_selection__' , }; static defaultHeader: types.DataGridOptionHeader = { display: true , align: 'left' , columnHeight: 24 , columnPadding: 3 , columnBorderWidth: 1 , selector: true , sortable: true , enableFilter: true , clickAction: 'sort' , }; static defaultBody: types.DataGridOptionBody = { align: 'left' , columnHeight: 24 , columnPadding: 3 , columnBorderWidth: 1 , grouping: false , mergeCells: false , }; static defaultPage: types.DataGridOptionPage = { height: 20 , }; static defaultScroller: types.DataGridOptionScroller = { size: 14 , arrowSize: 14 , barMinSize: 12 , padding: 3 , disabledVerticalScroll: false , }; static defaultOptions: types.DataGridOptions = { frozenColumnIndex: 0 , frozenRowIndex: 0 , showLineNumber: true , showRowSelector: false , multipleSelect: true , columnMinWidth: 100 , lineNumberColumnWidth: 60 , rowSelectorColumnWidth: 28 , remoteSort: false , asidePanelWidth: 0 , header: DataGrid.defaultHeader, body: DataGrid.defaultBody, page: DataGrid.defaultPage, scroller: DataGrid.defaultScroller, columnKeys: DataGrid.defaultColumnKeys, bodyLoaderHeight: 100 , };

loading?: boolean = false;

loadingData?: boolean = false;

IDataGridRowSelector

{ show: boolean ; rowKey: string ; selectedRowKeys?: string []; onChange?: ( param: IonChangeSelectedParam ) => void ; }

Sample

You can see other source code here

Here is one example code for using a datagrid

import React, { FC, useState } from 'react' ; import { DataGrid, IDataGrid } from 'axui-datagrid' ; interface IProps {} const DatagridExample: FC<IProps> = () => { const [width, setWidth] = useState( 500 ); const [height, setHeight] = useState( 250 ); const columns: IDataGrid.IColumn[] = [ { key: '0' , width: 60 , label: 'ID' , align: 'center' }, { key: '1' , width: 200 , label: 'Title' , formatter: function ( args: any ) { return ' * ' + args.value; }, }, { key: '2' , label: 'Writer' , align: 'center' , formatter: 'html' }, { key: '0' , label: 'Date' , align: 'center' , formatter: 'date' }, { key: '1' , label: 'Money' , align: 'right' , formatter: 'money' }, ]; const data = [ { value: [ 'A01' , 'B01' , 'C' ] }, { value: [ 'A02' , 'B02' , 'C<b>a</b>' ] }, { value: [ 'A03' , 'B03' , 'C<b>a</b>' ] }, { value: [ 'A04' , 'B04' , 'C<b>a</b>' ] }, { value: [ 'A05' , 'B05' , 'C<b>a</b>' ] }, { value: [ 'A06' , 'B06' , 'C<b>a</b>' ] }, { value: [ 'A07' , 'B07' , 'C<b>a</b>' ] }, { value: [ 'A08' , 'B08' , 'C<b>a</b>' ] }, { value: [ 'A09' , 'B09' , 'C<b>a</b>' ] }, { value: [ 'A10' , 'B10' , 'C<b>a</b>' ] }, { value: [ 'A11' , 'B11' , 'C<b>a</b>' ] }, ]; return ( <div style={{ border: '1px solid #d9d9d9' , width, height }}> <DataGrid width={width} height={height} style={{ fontSize: '12px' }} columns={columns} data={data} dataLength={data.length} options={{}} /> < /div> ); }; export default DatagridExample;

