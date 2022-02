DataFrame

Explore data by grouping and reducing.

Example

var DataFrame = require ( '..' ) var data = require ( './data.json' ) var dimensions = [ { value : 'firstName' , title : 'First Name' }, { value : 'lastName' , title : 'Last Name' }, { value : 'state' , title : 'State' }, { value : function ( row ) { return row.transaction.business }, title : 'Business' }, { value : function ( row ) { return row.transaction.type }, title : 'Transaction Type' } ] var reduce = function ( row, memo ) { memo.count = (memo.count || 0 ) + 1 memo.amountTotal = (memo.amountTotal || 0 ) + parseFloat (row.transaction.amount) return memo } var df = DataFrame({ rows : data, dimensions : dimensions, reduce : reduce }) var results = df.calculate({ dimensions : [ 'First Name' , 'Last Name' ], sortBy : 'amountTotal' , sortDir : 'desc' , filter : function ( dimensions ) { return dimensions[ 'First Name' ] === 'Maximilian' } }) console .log( 'results' , results)

License

MIT